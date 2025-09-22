Energia per la comunità | l' evento per parlare di transizione sostenibile
Ricardo Italia Srl organizza l’evento “Energia per la comunità – Opportunità europee e collaborazioni locali”, che si tiene a Ravenna, presso la Sala D’Attorre di Casa Melandri in Via Ponte Marino, il 25 settembre, dalle 14 alle 17. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: energia - comunit
Tocatì - Festival Internazionale dei Giochi in Strada. . Dal cuore della Nuova Zelanda alle calli di Venezia La comunita Maori, ospite d'onore del festival Tocatì, in questi primi giorni in Italia, ha portato energia e tradizione anche nella laguna veneziana. Una - facebook.com Vai su Facebook
Fuori dagli incentivi centinaia di Comuni. Il motivo? Un requisito basato su una mappatura delle aree urbane funzionali (Auf) dell’Istat risalente al 2011. https://energiaoltre.it/ecobonus-auto-e-caos-sui-criteri-dati-istat-del-2011-escludono-466-comuni-solo-in-v - X Vai su X