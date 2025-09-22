Energia eolica e solare ecco il futuro | superano del 70% il vecchio nucleare
La produzione di energia eolica e fotovoltaica sale a livelli record, anche grazie a una sempre maggiore riduzione dei costi. Nel 2024 l’elettricità generata da fonti rinnovabili nel mondo ha superato del 70% l’energia nucleare, confermando la crisi della fissione dell’atomo a fronte di tecnologie verdi ormai più evolute ed efficienti. La tendenza emerge dal rapporto Wnir 2025 (World Nuclear Industry Status Report) che ogni anno restituisce la fotografia della produzione degli impianti nucleari su scala internazionale, scendendo nel dettaglio delle condizioni delle centrali e lo smantellamento dei reattori, fornendo un paragone con lo sviluppo dei nuovi sistemi di produzione di energia sostenibile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
