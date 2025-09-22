Encina-gol Fabriano Cerreto a tutto gas Il Montegranaro reagisce ma non punge
CERRETO 1 MONTEGRANARO 0 CERRETO (4-3-3): Tafa; Stortini, Marino, Perrini, Bologna; Trillini, Merciari, Malagrida; Gnahe (16’st Chiavellini), Encina (30’st Amico), Russo (16’st Bracciatelli). All. Del Bene. MONTEGRANARO (4-3-3): Taborda; Capodaglio (46’st Lucarini), Urbinati, Gomis, Alidori; Evangelisti (30’st Proesmans), Capponi, Palladini (30’st Pomiro); Rotondo (5’st Ruggieri), Busato (5’st Ciarrocchi), Tonuzi. All. Mengo. Arbitro: Persichini di Macerata. Rete: 28’pt Encina. Note – Ammoniti Marino, Chiavellini, Ruggieri; recupero 2’pt, 5’st. Spettatori 200 circa. Continua il momento magico del Fabriano Cerreto, che centra la terza vittoria consecutiva superando di misura un Montegranaro combattivo ma poco lucido in fase realizzativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Encina-gol, Fabriano Cerreto a tutto gas. Il Montegranaro reagisce ma non punge; Eccellenza / Il Fabriano Cerreto vince ancora, in gol il nuovo arrivato Encina; Viaggio amaro per il Montegranaro: cede al Fabriano Cerreto.
Solo al comando: Il Fabriano Cerreto vola - È il Fabriano Cerreto che infila la terza vittoria in altrettante giornate regolando il Montegranaro, al secondo stop in altrettante trasferte. Come scrive youtvrs.it
L’argentino Emiliano Encina Sánchez per il Fabriano Cerreto - Nuova punta di movimento per la truppa biancorossa Una punta di movimento da San Juan, nato tra le montagne del Cuyo, in Argentina. Segnala youtvrs.it