di Simone Cioni EMPOLI Sonora DATAbatosta per l’ Empoli all’Adriatico contro il Pescara dell’ex Vivarini. Eppure stavolta, come chiesto da Pagliuca alla vigilia, l’approccio alla gara era stato buono. Nella prima mezz’ora, infatti, gli azzurri sono aggressivi e recuperano diversi palloni negli ultimi trenta metri. Il problema è che poi non riescono a trasformarne nessuno in vere e proprie occasioni. A parte una deviazione ‘scarica’ sotto misura di Shpendi su assist dalla destra di Ceesay e un sinistro debole e centrale di Ignacchiti, Desplanches compie la sua prima ed unica parata dell’incontro al 90’ su un’invenzione di Elia, che in area si libera bene di due uomini e prova a sorprendere il portiere biancoceleste sul suo palo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Empoli, notte fonda a Pescara. Gli azzurri durano appena un tempo. Poi si spenge la luce e precipitano. I padroni di casa calano il poker