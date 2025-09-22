Employer branding | come la formazione aumenta l’attrattività delle aziende

Oggi il lavoro non è più solo una questione di contratti e retribuzioni. La sfida per attrarre e trattenere talenti si gioca sempre più sul terreno del valore percepito, dell’ identità aziendale, della coerenza tra ciò che un’impresa è e ciò che comunica, del “ brand ” che l’azienda rappresenta. Secondo uno studio di Glassdoor, l’88% dei candidati verifica la reputazione dell’azienda prima di proporsi. Non solo: dallo studio emerge che il 69% di questi candidati rifiuta un’offerta se il brand non lo convince, indipendentemente dalle condizioni economiche. La reputazione aziendale agli occhi dei possibili candidati, quindi, non è più un optional, ma un elemento imprescindibile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

