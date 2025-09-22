emma watson racconta il suo lungo periodo di pausa dalla recitazione

Da oltre sette anni, Emma Watson si mantiene distante dal mondo della recitazione, concentrandosi su nuovi interessi e progetti personali. La sua ultima interpretazione risale al 2019, in occasione del film Little Women, diretto da Greta Gerwig, che ha concluso le riprese a dicembre dello stesso anno. Da allora, l’attrice nota soprattutto per aver interpretato Hermoine Granger nella saga di Harry Potter, ha partecipato principalmente ad eventi pubblici e iniziative benefiche, come la reunion dei protagonisti della serie e un evento televisivo dedicato al pickleball. cosa ha fatto Emma Watson dopo l’ultima interpretazione?. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

