Emergenza maltempo tifone spazza via tutto | raffiche violentissime VIDEO e FOTO spaventosi

I fenomeni climatici estremi continuano a colpire con forza diverse aree del pianeta, lasciando dietro di sé devastazione e paura. In particolare, le regioni dell'Asia sudorientale sono spesso teatro di tifoni che, anno dopo anno, mettono in ginocchio comunità fragili e infrastrutture già precarie. In queste ore, un nuovo e potentissimo ciclone ha riportato l'attenzione sulla vulnerabilità delle Filippine e dei territori circostanti, imponendo misure di emergenza immediate e l'evacuazione di migliaia di persone. The world's strongest storm of the year,super typhoon Ragasa, barrels through northern Philippines

