Emergenza maltempo morta una 50enne | stava andando al lavoro

– Il maltempo che ha investito l’Europa occidentale nelle ultime 48 ore ha provocato gravi danni e una vittima in Francia. Le piogge eccezionali e le tempeste violente hanno trasformato aree abitate in zone di emergenza, mettendo a dura prova sia la popolazione che le infrastrutture locali. Strade sommerse, blackout e smottamenti sono solo alcune delle conseguenze registrate nelle regioni più colpite. . Nella regione della Bretagna, il dipartimento delle Côtes d’Armor è stato teatro di una tragedia: una donna di 50 anni ha perso la vita mentre si dirigeva al lavoro, rimanendo intrappolata nella sua auto a causa dell’improvviso innalzamento delle acque. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Emergenza maltempo, morta una 50enne: stava andando al lavoro

