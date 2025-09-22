Emanuela Maccarani sarà processata per i maltrattamenti alle atlete azzurre della ginnastica ritmica

Monza, 22 Settembre 2025 – Rinviata a giudizio per maltrattamenti aggravati dal fatto di averli commessi davanti a minorenni: sarà processata al Tribunale di Monza il 10 febbraio la ex direttrice tecnica della ginnastica ritmica e responsabile dell'Accademia internazionale di Desio delle Farfalle Emanuela Maccarani. L'imputata si è presentata questa mattina davanti alla giudice per le udienze preliminari monzese Silvia Pansini per il procedimento penale in cui si sono costituite parti civili le ex atlete Anna Basta e Nina Corradini che nel 2022 hanno denunciato abusi psicologici e le colleghe Beatrice Tornatore e Francesca Majer, oltre all'associazione Change the Game che combatte gli abusi nello sport. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

