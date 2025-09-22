Emanuela Maccarani rinviata a giudizio per maltrattamenti l' ex dt della Nazionale di ginnastica ritmica in aula il 10 febbraio

È stata rinviata a giudizio Emanuela Maccarani, ex dt della Nazionale di ginnastica ritmica, accusata per maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori. Lo ha deciso oggi il Gup di Monza Silvia Pansini. Il dibattimento si aprirà il 10 febbraio prossimo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

