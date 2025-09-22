?Emanuela Maccarani a processo | udienza preliminare a carico dell' ex dt per maltrattamenti alle farfalle azzurre

22 set 2025

È iniziata al Tribunale di Monza l?udienza preliminare a carico di Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della nazionale italiana di ginnastica ritmica. La storica allenatrice,. 🔗 Leggi su Leggo.it

