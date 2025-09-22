?Emanuela Maccarani a processo | udienza preliminare a carico dell' ex dt per maltrattamenti alle farfalle azzurre
È iniziata al Tribunale di Monza l?udienza preliminare a carico di Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della nazionale italiana di ginnastica ritmica. La storica allenatrice,. 🔗 Leggi su Leggo.it
Emanuela Maccarani a processo: udienza preliminare a carico dell'ex dt per maltrattamenti alle "farfalle" azzurre - È iniziata al Tribunale di Monza l’udienza preliminare a carico di Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della nazionale italiana di ginnastica ritmica. Secondo msn.com
Processo Farfalle, oggi l’udienza preliminare per Maccarani accusata di maltrattamenti - Chiedono di costituirsi parte civile contro l’ex dt della nazionale di ginnastica ritmica Anna Basta, Nina Corradini e due colleghe ... Lo riporta milano.repubblica.it