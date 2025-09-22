Elisabetta Cocciaretto lampo da Shenzhen a Pechino vince su Paquet nelle qualificazioni
Abbiamo visto ieri Elisabetta Cocciaretto in campo contro Emma Navarro, in una delle performance migliori della sua carriera. La ritroviamo meno di ventiquattr’ore dopo, a oltre 2000 chilometri di distanza, da Shenzhen a Pechino, per il primo turno delle qualificazioni del China Open, che in chiave WTA è un 1000. Il risultato, però, non cambia: la marchigiana si fa pochi problemi, batte la francese Chloé Paquet 6-4 6-1 ed è al secondo e decisivo turno del tabellone cadetto. Poco più di un’ora basta alla marchigiana per prendersi un successo che la lancia contro una tra l’australiana Priscilla Hon e la giapponese Ena Shibahara (e dei ricordi di Billie Jean King Cup ci sono anche qui). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: elisabetta - cocciaretto
