Elisabetta Cocciaretto è infaticabile | dopo la BJK Cup non dorme fa 2000 km scende in campo e vince

Cocciaretto dopo il successo in BJK Cup con l'Italia non si è fermata un attimo, poco sonno, zero riposo, è salita su un aereo all'alba, ha fatto 2000 chilometri da Shenzhen a Pechino, dove è scesa in campo e ha subito vedo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

MAESTOSA Elisabetta Cocciaretto! Vittoria di lusso a Wimbledon: battuta la n.3 del mondo Jessica Pegula!

Wimbledon 2025, impresa di Elisabetta Cocciaretto: eliminata la n.3 Pegula

Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA? C’è l’occasione di rientrare nelle 100

Cocciaretto agli ottavi del Wta Praga: superata la Golubijc. Elisabetta convocata in Fed Cup a settembre - PRAGA Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto nel Wta 250 di Praga (WTA 250) che quest'anno si disputa di nuovo sul cemento (dopo la parentesi della terra battuta dello scorso anno in vista del ... Riporta corriereadriatico.it