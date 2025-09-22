Elisa Di Francisca | Le nostre ragazze dovrebbero avere un po’ più di fame | tecnicamente manca qualcosa

Elisa Di Francisca, fiorettista italiana pluricampionessa mondiale e campionessa olimpica a Londra 2012, si è raccontata a OA Focus, trasmissione che va in onda sul canale Youtube di OA Sport, dove ha parlato della sua storia da schermitrice, dagli inizi, passando per le pause e difficoltà fino ai grandi successi ottenuti nelle Olimpiadi. Il perché della scelta della scherma: “Io vengo da Jesi, nelle Marche, e da piccola ho iniziato con la danza classica perché mia madre voleva così. Poi mi sono stancata di ballare e mio padre, innamorato della scherma, mi disse di provare questa disciplina. Lui mi portò per la prima volta in una palestra già colma di campioni quali Valentina Vezzali e Giovanna Trillini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elisa Di Francisca: “Le nostre ragazze dovrebbero avere un po’ più di fame: tecnicamente manca qualcosa”

