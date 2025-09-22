Elicottero precipita in fase di atterraggio e prende fuoco

Un elicottero è precipitato in fase di atterraggio ed ha preso fuoco. Dei veri e propri momenti di apprensione con le persone che si trovavano a bordo riuscite ad allontanarsi prima che il velivolo venisse avvolto dalle fiamme. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio - lunedì 22 settembre - a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: elicottero - precipita

Cane Neve precipita in un dirupo per 200 metri: maremmana salvata in elicottero a Piateda

Somalia, precipita elicottero dell’Unione Africana: almeno 3 morti

Elicottero precipita tra i boschi Vetriolo a Levico Terme, a bordo due persone

Cercatore di funghi precipita a Perrero: il soccorritore si cala dell'elicottero - X Vai su X

Alpinista precipita durante la ferrata, soccorsa in elicottero - facebook.com Vai su Facebook

Elicottero precipita in fase di atterraggio e prende fuoco; Paura a Carona, elicottero precipita durante l’atterraggio: feriti i due piloti - Foto; Ultraleggero precipita in autostrada: due vittime, il video dell'impatto.

Precipitano con il deltaplano in fase di atterraggio, in azione i soccorsi con l'elicottero d'emergenza: un uomo e una donna in ospedale - Momenti di paura per un incidente in deltaplano avvenuto oggi, sabato 6 settembre, in località Semonzo a Borso del Grappa: un uomo e una donna sono precipitati da un altezza di circa ... ildolomiti.it scrive

Deltaplano precipita da 10 metri in fase di atterraggio: feriti marito e moglie - Grave incidente con deltaplano nel pomeriggio di sabato 6 settembre in località Semonzo, dove marito e moglie sono rimasti feriti dopo che la loro ... Come scrive msn.com