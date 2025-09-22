Elicottero dei Vigili del fuoco a Lazzate dopo gli interventi per l’esondazione del Seveso

Ha fatto uno scalo tecnico a Lazzate, nei prati che costeggiano la via Laratta, l’elicottero “Drago” dei Vigili del fuoco che da stamattina sta operando per interventi di soccorso legati all’esondazione del fiume Seveso, tra Cabiate (Co) e Lentate sul Seveso. Le intense precipitazioni delle ultime ore hanno causato l’innalzamento critico del livello dei corsi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

