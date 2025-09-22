Elicottero dei Vigili del fuoco a Lazzate dopo gli interventi per l’esondazione del Seveso

Ilnotiziario.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha fatto uno scalo tecnico a Lazzate, nei prati che costeggiano la via Laratta, l’elicottero “Drago” dei Vigili del fuoco che da stamattina sta operando per interventi di soccorso legati all’esondazione del fiume Seveso, tra Cabiate (Co) e Lentate sul Seveso. Le intense precipitazioni delle ultime ore hanno causato l’innalzamento critico del livello dei corsi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elicottero - vigili

Esplode un distributore a Roma, l'incendio visto dall'elicottero dei Vigili del Fuoco

Esplode un distributore a Roma, l'incendio visto dall'elicottero dei Vigili del Fuoco – Il video

Smarriti sul Tifata, tre ragazzi salvati con l'elicottero dai vigili del fuoco

Lazzate: incidente sulla strada per la Liguria, muore Fabio Tornetti; Incidente durante la gita, bus con 30 bambini contro camion: morta donna; Il viaggio per il ponte del 2 giugno finisce in tragedia, chi è il motociclista di 46 anni morto in un incidente.

elicottero vigili fuoco lazzateScalo tecnico a Lazzate per l’elicottero dei Vigili del fuoco che sta operando per l’esondazione del Seveso - Ha fatto uno scalo tecnico a Lazzate, nei prati che costeggiano la via Laratta, l'elicottero "Drago" dei Vigili del fuoco che da stamattina sta operando ... Scrive ilnotiziario.net

elicottero vigili fuoco lazzateMaltempo a Como, strade allagate e persone salvate con l'elicottero: le immagini dell'intervento - Sono ore di lavoro incessante per i vigili del fuoco della Lombardia, chiamati a soccorrere e mettere in sicurezza persone e strade dal maltempo. Come scrive milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Elicottero Vigili Fuoco Lazzate