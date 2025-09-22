Elezioni regionali Zannini prepara l' ingresso in Forza Italia con una dote di 150 amministratori
Si allarga il fronte centristra all'interno di Forza Italia. Il segretario regionale degli Azzurri, Fulvio Martusciello, sta mettendo a segno un’operazione politica che porta tra le fila del partito numerosi amministratori ed esponenti politici. Prima il passaggio degli esponenti campani di Noi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Elezioni regionali. Zannini prepara l'ingresso in Forza Italia con una dote di 150 amministratori
Elezioni regionali. Zannini ufficializza l'ingresso in Forza Italia: "Sostegno da governo nazionale e regionale" - Il consigliere regionale rompe gli indugi: "Area moderata non rappresentata in coalizione a trazione 5 Stelle.
Elezioni regionali, giochi aperti nel casertano: spostamenti, alleanze e possibili candidature - Il passaggio di Giovanni Zannini a Forza Italia continua a far discutere e a generare movimenti negli schieramenti in vista delle prossime elezioni regionali ...