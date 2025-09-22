Elezioni regionali Zannini prepara l' ingresso in Forza Italia con una dote di 150 amministratori

Casertanews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si allarga il fronte centristra all'interno di Forza Italia. Il segretario regionale degli Azzurri, Fulvio Martusciello, sta mettendo a segno un’operazione politica che porta tra le fila del partito numerosi amministratori ed esponenti politici. Prima il passaggio degli esponenti campani di Noi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali. Zannini prepara l'ingresso in Forza Italia con una dote di 150 amministratori; Forza Italia accoglie i transfughi casertani di De Luca: Caputo e Zannini in lista; Colombiano alla guida della provincia di Caserta: Sarò il presidente di tutti, serve essere uniti.

Elezioni regionali. Zannini ufficializza l'ingresso in Forza Italia: "Sostegno da governo nazionale e regionale" - Il consigliere regionale rompe gli indugi: "Area moderata non rappresentata in coalizione a trazione 5 Stelle.

Elezioni regionali, giochi aperti nel casertano: spostamenti, alleanze e possibili candidature - Il passaggio di Giovanni Zannini a Forza Italia continua a far discutere e a generare movimenti negli schieramenti in vista delle prossime elezioni regionali

