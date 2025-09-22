Elezioni regionali Martino verso la candidatura in quota Caputo

Casertanews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si delinea un nuovo scenario politico in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. A rompere gli indugi è Luigia Martino, che presto ufficializzerà la propria candidatura con il sostegno diretto dell’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo.Caputo, che in molti si aspettavano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

