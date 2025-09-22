Elezioni regionali la ministra Calderone a Reggio per l' incontro La Calabria è Lavoro

22 set 2025

La ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, sarà presente mercoledì 24 settembre alle ore 16 al Grand Hotel Excelsior a Reggio per partecipare all’evento “La Calabria è Lavoro”, organizzato dal coordinamento Città metropolitana e coordinamento provinciale di Fratelli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

