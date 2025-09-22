Elezioni regionali la ministra Calderone a Reggio per l' incontro La Calabria è Lavoro

La ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, sarà presente mercoledì 24 settembre alle ore 16 al Grand Hotel Excelsior a Reggio per partecipare all’evento “La Calabria è Lavoro”, organizzato dal coordinamento Città metropolitana e coordinamento provinciale di Fratelli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Ho ufficializzato la mia candidatura alle elezioni regionali del Veneto al Winter Garden di Boscomantico, dove c’è stata una grande affluenza di persone e sostenitori. Durante l’evento, il candidato presidente Giovanni Manildo ha inviato un saluto, mentre sono - facebook.com Vai su Facebook

Ascoli, la ministra Calderone in città: «Cantieri del sisma, un modello»; Galletti, Calderone si prende meriti non suoi; Conflavoro ad Atreju 2024, il presidente Capobianco relatore col ministro Calderone.

Elezioni regionali, la ministra Calderone a Reggio per l'incontro "La Calabria è Lavoro" - La ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, sarà presente mercoledì 24 settembre alle ore 16 al Grand Hotel Excelsior a Reggio per partecipare all’evento “La Calabria è Lavoro” ... Riporta reggiotoday.it

Reggio Calabria, evento con il ministro Calderone sui temi del lavoro e delle politiche attive | INFO e DETTAGLI - Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, sarà presente mercoledì 24 settembre alle ore 16 all’hotel Excelsior a Reggio Calabria per partecipare all’evento “La Calabria è Lav ... Scrive strettoweb.com