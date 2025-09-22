Elezioni regionali 2025 Il consigliere uscente Aversano verso ' Casa Riformista'

Si ridisegnano gli equilibri in vista delle prossime Regionali in Campania e tra i protagonisti c’è anche il consigliere regionale uscente Salvatore Aversano, espressione di San Marcellino, che si prepara a scegliere il nuovo approdo politico. Dopo la fine dell’esperienza nel gruppo “Azione-Per”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Ho ufficializzato la mia candidatura alle elezioni regionali del Veneto al Winter Garden di Boscomantico, dove c’è stata una grande affluenza di persone e sostenitori. Durante l’evento, il candidato presidente Giovanni Manildo ha inviato un saluto, mentre sono - facebook.com Vai su Facebook

#MimmoLucano incandidabile per le elezioni regionali in #Calabria: escluso da liste Avs - X Vai su X

