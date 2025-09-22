Elezioni regionali 2025 Il consigliere uscente Aversano verso ' Casa Riformista'

Casertanews.it | 22 set 2025

Si ridisegnano gli equilibri in vista delle prossime Regionali in Campania e tra i protagonisti c’è anche il consigliere regionale uscente Salvatore Aversano, espressione di San Marcellino, che si prepara a scegliere il nuovo approdo politico. Dopo la fine dell’esperienza nel gruppo “Azione-Per”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

