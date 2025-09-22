Elezioni Ordine Agronomi Benevento | Marino presidente ecco gli eletti

Tempo di lettura: < 1 minuto Si sono concluse le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Agronomi di Benevento. I professionisti sanniti hanno scelto i loro rappresentanti per il prossimo quadriennio, confermando alla guida dell’Ordine l’agronomo Angelo Marino, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Il nuovo Consiglio risulta così composto: Angelo Marino – Presidente confermato (103 voti) Maria Zotti (99 voti) Daniele Nicastro (99 voti) Giulia Gelormino (98 voti) Angelo Iride (90 voti) Antonio Castellucci (90 voti) Olga Casciano (86 voti) Luigi Materazzo (75 voti) Graziano Cece (77 voti) Al termine dello scrutinio, Marino attraverso i social ha espresso soddisfazione per il risultato: “Ringrazio i colleghi per la rinnovata fiducia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni Ordine Agronomi Benevento: Marino presidente, ecco gli eletti

In questa notizia si parla di: elezioni - ordine

