Elezioni Marche 2025 | date e orari candidati e ultimi sondaggi sulle regionali

Le elezioni regionali 2025 nelle Marche si terranno domenica 28 e lunedì 29 settembre. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Ci sono sei candidati, i due favoriti sono l'uscente Francesco Acquaroli del centrodestra e Matteo Ricci del centrosinistra. Ecco come si vota e cosa dicono gli ultimi sondaggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: elezioni - marche

Marche, Bagarre sui sondaggi. A giorni arriva la data delle elezioni

Elezioni Marche, Renzi è con Ricci. E ‘Mastro’ corre. Attacchi a Baldelli sul caro-pedaggi

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

Il 28 e 29 settembre si vota per le elezioni regionali delle Marche nella Provincia di Pesaro e Urbino. Metti una ? sul simbolo del MoVimento 5 Stelle e scrivi RUGGERI. È possibile esprimere fino a due preferenze, una donna e un uomo. Quando si vot - facebook.com Vai su Facebook

Ascoli, Elezioni Regionali: spostamenti di alcuni seggi elettorali https://marchenews24.it/ascoli-elezioni-regionali-spostamenti-seggi-128511.html?_unique_id=68c7c085a31a2… - X Vai su X

ELEZIONI REGIONALI, SI VOTA IL 28 E 29 SETTEMBRE; Elezioni regionali 2025: tutto su quando e come votare in questa tornata elettorale; Elezioni Marche 2025: date e orari, candidati e ultimi sondaggi sulle regionali.

Elezioni Marche 2025: date e orari, candidati e ultimi sondaggi sulle regionali - Le elezioni regionali 2025 nelle Marche si terranno domenica 28 e lunedì 29 settembre. Segnala fanpage.it

Elezioni regionali 2025, ecco tutti i candidati nelle 7 Regioni al voto - Alcune sfide sono già delineate mentre in altre Regioni non sono ancora stati ufficializzati i nomi ... Da tg24.sky.it