Elezioni Frosinone 2027 | ecco la lista civica a favore della candidatura a sindaco di Vincenzo Iacovissi

L'alternativa per la “Frosinone di domani” va avanti. Sabato 27 settembre, alle ore 10:30, verrà presentata la lista civica “Frosinone Aperta”, a sostegno della candidatura a Sindaco di Frosinone del Consigliere Comunale e Vice Segretario Nazionale del Psi Vincenzo Iacovissi alle prossime. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Con l'evolversi della situazione politica a Frosinone, le elezioni per il rinnovo del consiglio di Palazzo Jacobucci diventeranno una prova del fuoco per il sindaco. Il primo cittadino non potrà puntare tutto su Andrea Amata della Lega ma dovrà dosare i voti della - facebook.com Vai su Facebook

*[LA STRADA DELLE PROVINCIALI]* Con l'evolversi della situazione politica a Frosinone, le elezioni per il rinnovo del consiglio di Palazzo Jacobucci diventeranno una prova del fuoco per il sindaco. - X Vai su X

Coalizione ampia e “bipartisan”: asse trasversale pure nel 2027 - Il sindaco Riccardo Mastrangeli sta già lavorando all’ipotesi di una coalizione ampia e “bipartisan”. ciociariaoggi.it scrive

C’erano una volta le primarie - All’interno del centrodestra nessuno parla più di questo “passaggio” prima delle elezioni 2027. Come scrive ciociariaoggi.it