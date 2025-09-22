Elezioni comunali a Lecco Mauro Gattinoni dà il via alla corsa verso il voto | La nostra? Una coalizione aperta

Lecco – La lunga corsa verso le prossime elezioni comunali di Lecco è cominciata. Una maratona lunga quasi un anno, più che una volata. A dettare il passo è il sindaco uscente Mauro Gattinoni, 48 anni, eletto al fotofinish per 31 voti al ballottaggio nell’autunno del 2020. L’altro ieri ha infatti cominciato la campagna elettorale per il bis, sostenuto dagli alleati di Pd, Ambientalmente, Fattore Lecco che è la sua lista, e Verdi e Sinistra. "Alcuni ritenevano, il nostro, un mero cartello elettorale che si sarebbe sfaldato alla prima occasione e alcuni erano pronti a scommettere sul fallimento di questo progetto – spiega -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elezioni comunali a Lecco. Mauro Gattinoni dà il via alla corsa verso il voto: “La nostra? Una coalizione aperta”

