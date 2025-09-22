Elezioni comunali a Casagiove Ipotesi Melone bis per la sfida delle amministrative

Casertanews.it | 22 set 2025

Le Regionali sono ormai alle porte, ma a Casagiove si comincia già a guardare con attenzione alle prossime elezioni comunali. Sul tavolo prende corpo l’ipotesi di una candidatura a sindaco per l’ex primo cittadino Vincenzo Melone, nome che sta circolando con insistenza nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Casertanews.it

