Elezioni comunali a Casagiove Ipotesi Melone bis per la sfida delle amministrative
Le Regionali sono ormai alle porte, ma a Casagiove si comincia già a guardare con attenzione alle prossime elezioni comunali. Sul tavolo prende corpo l’ipotesi di una candidatura a sindaco per l’ex primo cittadino Vincenzo Melone, nome che sta circolando con insistenza nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: elezioni - comunali
Elezioni comunali a Lecco. Mauro Gattinoni dà il via alla corsa verso il voto: “La nostra? Una coalizione aperta”
Elezioni comunali. Centrodestra al bivio sul futuro sindaco
I consiglieri comunali di maggioranza sulla decisione del Consiglio di Stato per le elezioni: "Scongiurato il blocco amministrativo"
Gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni, in vista delle Elezioni del 28 settembre per il rinnovo del Consiglio regionale e dei Consigli di 65 comuni valdostani. #elezioniregionali2025 #regionali2025 #elezionicomunali #comunali2025 #elezioniammi - facebook.com Vai su Facebook
Alle elezioni comunali in Germania vola l'estrema destra di Afd mentre la Cdu di Merz regge: i risultati - X Vai su X
Corruzione elettorale, D'Angelo assolto dopo 5 anni; Pignataro Maggiore – Elezioni amministrative, trapelano le prime ipotesi ministeriali sulla data di svolgimento; Elezioni Lusciano, spunta l’ipotesi di una lista guidata da Giuseppe Abbate.
Elezioni Pescara, dopo sentenza Tar ipotesi nuovo voto in estate - Dopo l'annullamento parziale dell'esito delle elezioni comunali di Pescara del 2024 da parte del Tar Abruzzo, che ha disposto un nuovo voto per 27 delle 170 sezioni, è possibile che i cittadini ... Scrive ansa.it
Il nuovo sindaco di CASAGIOVE? Uno tra Vozza e Melone, o forse no. I “giovani” che scalpitano: c’è il nome di Moscatiello e… - Dal lato dell'attuale sindaco nessuno sembra in grado di poter alzare la mano, ad esclusione di Valerio Cappio, anche lui ex scout. Come scrive casertace.net