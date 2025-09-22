EL DORADO Rai Movie, ore 21.10. Con John Wayne, Robert Mitchum e James Caan. Regia di Howard Hawks. Produzione USA 1967. Durata: 2 ore LA TRAMA Un prepotente allevatore vuole espandersi pappandosi le terre degli agricoltori vicini e per farlo non esita a servirsi di una banda di assassini prezzolati. Lo contrasta uno sceriffo che però è devastato dall' alcool, Arriva in soccorso un amico pistolero aiutato da vecchietto e da un giovanotto scapestrato. PERCHÈ VEDERLO Perché Hawks rifà praticamente e volutamente "Un dollaro d'onore" diretto otto anni prima. C'è il tutore della legge ubriacone riscattato dall'amicizia virile e l'ufficio dello sceriffo in stato d'assedio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "El Dorado", Hawks rifà sostanzialmnente "Un dollaro d'onore"