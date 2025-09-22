Alaa Abdel Fattah è libero. L’attivista egiziano, simbolo della rivoluzione del 25 gennaio 2011, era in carcere dal 2019. La grazia del presidente al Sisi, che ha preso il potere con un colpo di stato nel 2014, è arrivata questa mattina. “Non riesco a credere che ci riprendiamo le nostre vite!” ha dichiarato felice la sorella, Sanaa Seif, alla notizia della liberazione del fratello. “Vogliono che io sia così oppresso da diventare invisibile” aveva dichiarato Abdel Fattah nel 2019, dopo un ennesimo arresto. Ma Al Sisi è stato solo l’ultimo presidente d’Egitto a incarcerare Abdel Fattah, di cui si registra il primo arresto nel 2006, sotto la presidenza di Hosni Mubarak, quando prese parte ad una protesta in cui si chiedeva una magistratura indipendente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Egitto, Alaa Abdel Fattah torna libero: il presidente Al Sisi concede la grazia al dissidente che si è opposto a tutti i regimi