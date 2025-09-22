Egitto Alaa Abd el-Fatah torna libero | perché la sua voce fa tremare il regime

La liberazione di Alaa Abdel Fattah, il più noto attivista egiziano, ha segnato un momento di speranza dopo quasi un decennio di detenzione. L’ingegnere informatico e blogger, simbolo della rivoluzione di piazza Tahrir del 2011, è stato graziato dal presidente Abdel Fattah al-Sisi, un gesto che arriva in un contesto di crescente repressione e crisi economica in Egitto. La sua scarcerazione, frutto di un intenso sforzo diplomatico e di una petizione di un gruppo indipendente per i diritti umani, ha riacceso i riflettori sulla situazione dei prigionieri politici nel Paese. L’eredità di piazza Tahrir. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

