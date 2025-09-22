Lodi, 22 settembre 2025 – Maglia nera, a diversi territori della Lombardia, sul fronte dell’efficienza energetica delle case: Pavia, Cremona e Lodi sono tra le province più in difficoltà. Secondo l’elaborazione SAIE su dati SIAPE, nel 2024 il 30% degli immobili residenziali certificati, rientrava nelle classi energetiche peggiori (F e G), in aumento rispetto al 26% del 2023. Parallelamente, le abitazioni in classe A – simbolo di efficienza e sostenibilità – scendono dal 26% al 19%. Se Sondrio raggiunge il 33,8% di edifici in classe A e Bresci a il 27,5%, Lodi si ferma al 15,8%, Cremona al 14,5% e Pavia al 12%, a conferma di un ritardo strutturale rispetto ad altre aree lombarde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Efficienza energetica, Lombardia a due facce: la classifica delle province