Effetto Domino | il nuovo docu-reality che esplora le emozioni umane su Mediaset Infinity dal 28 settembre

Gioia, paura, rabbia, timidezza, scopriamole insieme grazie alla nuova serie originale Mediaset Infinity che esplora l'universo delle emozioni umane, disponibile gratis dal 28 settembre. Volete esplorare le emozioni dell'animo umano con un nuovo format creato appositamente per il pubblico? Potrete farlo dal 28 settembre su Mediaset Infinity con l'arrivo della serie Effetto Domino, docu-reality in 5 episodi alla scoperta delle emozioni che plasmano la nostra vita. Prodotta da Infinity LAB, laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato a valorizzare il talento di filmmaker e case di produzione indipendenti, in collaborazione con Mediaset per il Futuro, la serie è stata creata dai divulgatori e videomaker Mara Moschini e Marco Cortesi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

