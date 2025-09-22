Effetto domino | il docu-reality che rivoluziona Mediaset Infinity

effetto domino: il nuovo docu-reality di mediaset e infinity lab in arrivo su mediaset infinity. Il prossimo 28 settembre sarà disponibile sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity la nuova produzione Effetto Domino, un innovativo docu-reality che esplora le emozioni fondamentali che influenzano la nostra esistenza. La serie si compone di cinque episodi, ognuno dedicato a una singola emozione universale, offrendo un approfondimento sia scientifico che emotivo. caratteristiche e format della serie. Effetto Domino si distingue per un format originale basato su un confronto diretto tra partecipanti, coinvolti attraverso un mazzo di carte con domande studiate da psicologi e psicoterapeuti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

