EcoFlow lancia le power station Trail energia portatile con ingombro e peso ridotto

(Adnkronos) – EcoFlow ha presentato, per mezzo di una nota ufficiale, la sua ultima innovazione pensata per gli amanti della vita all'aria aperta. La nuova serie di power station EcoFlow TRAIL è progettata specificamente per offrire un'alimentazione compatta, leggera ed efficiente, rivolgendosi in particolare ai campeggiatori occasionali e a chi cerca soluzioni energetiche senza ingombro . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

