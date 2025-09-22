Ecco perché l' Ordine dei medici di Monza sostiene il Brianza Pride e non solo

A Monza anche i medici sostengono la comunità arcobaleno. L'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Monza e della Brianza (OmceOmb) ha infatti deciso di patrocinare il prossimo Brianza Pride di Arcore, sabato 27 settembre. Non solo: oltre ad appoggiare la manifestazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it