Ecco perché l' Ordine dei medici di Monza sostiene il Brianza Pride e non solo
A Monza anche i medici sostengono la comunità arcobaleno. L'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Monza e della Brianza (OmceOmb) ha infatti deciso di patrocinare il prossimo Brianza Pride di Arcore, sabato 27 settembre. Non solo: oltre ad appoggiare la manifestazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Monza, l’Ordine dei Medici sostiene la sfida solidale per la Casa della Gioia - 260 euro, una cifra tutt’altro che casuale: 10 euro per ciascuno dei 226 chilometri che separano Borghetto Santo Spirito dalla sede dell’Unitalsi di Monza. Segnala mbnews.it
I medici al Brianza Pride: "La discriminazione fa male alla salute di tutti" - L’Ordine aderisce alla manifestazione di sabato prossimo e concede il patrocinio "Collaboreremo con Boa per attività di prevenzione ed educazione sessuale". Scrive msn.com