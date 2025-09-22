Ecco perché le persone credono alle bugie Uno studio rivela tutto
Uno studio scientifico rivela che quando un amico mente, il cervello non si difende, ma si rilassa e si lascia ingannare. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: perch - persone
Le chiamano persone speciali perché quando le incontri la tua vita cambia per sempre. Perché tengono i piedi ben piantati sulla terra e la testa persa chissà dove tra le nuvole. E vivono spettinate. E profumano di vento. Perché la loro voce è una coperta calda - facebook.com Vai su Facebook
C’è qualcuno che si diverte a mettermi sui social con un bollino rosso in testa e l’invito a “mettere a fuoco”. Non cito questa persona perché non voglio fargli pubblicità ma è una persona nota che pubblica sui giornali. Tutto normale? Far diventare una persona - X Vai su X