Ecco la scommessa italiana sulla diplomazia culturale nel Mediterraneo

Formiche.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Due guerre, una nel cuore dell’Europa, l’altra nel Mediterraneo, sono chiari segnali della fine del vecchio ordine mondiale. Per costruirne uno nuovo e stabile, il ruolo del Sud globale è imprescindibile”. Con queste parole l’International Board della Fondazione Med-Or ha aperto la seconda riunione internazionale tenutasi a Palermo, due anni dopo la prima. L’incontro ha riunito rappresentanti di 29 Paesi, tracciando una linea chiara: in un mondo dominato dalla forza, serve un nuovo soft power radicato nel dialogo, nella conoscenza e nella cultura. Analisi proseguite nella due giorni di conferenza internazionale che ha coinvolto in certe discussioni attorno di primo piano del Mediterraneo Allargato. 🔗 Leggi su Formiche.net

ecco la scommessa italiana sulla diplomazia culturale nel mediterraneo

© Formiche.net - Ecco la scommessa italiana sulla diplomazia culturale nel Mediterraneo

In questa notizia si parla di: scommessa - italiana

Trasporti, Gibelli (Fnm): “Una filiera tutta italiana è la scommessa dell’idrogeno”

Amici, alleati e bisognosi. Come (e con chi) Giuli cambia la Cultura (di A. Raimo); Calcio, cade il divieto delle sponsorizzazioni da parte del mondo del betting; Cent’anni di istituti italiani di cultura: la rete si allarga e cambia pelle.

scommessa italiana diplomazia culturaleEcco la scommessa italiana sulla diplomazia culturale nel Mediterraneo - “Due guerre, una nel cuore dell’Europa, l’altra nel Mediterraneo, sono chiari segnali della fine del vecchio ordine mondiale. Da formiche.net

scommessa italiana diplomazia culturaleAmb. Gatto illustra a Seul il valore della diplomazia culturale - Nel quadro della Public Diplomacy Week, l'Ambasciatrice d'Italia a Seul, Emilia Gatto, ha presentato ai giovani funzionari del Ministry of Foreign Affairs l'esperienza dell'Italia nell'ambito della di ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Scommessa Italiana Diplomazia Culturale