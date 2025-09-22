Nuove rivelazione su mafia e appalti, che delineerebbero il presunto conflitto di interessi di Roberto Scarpinato a sedere nella Commissione Antimafia per l'affaire Natoli. E un interrogatorio del mafioso Giovanni Brusca, che getterebbe ombre su Giuseppe Pignatone. È una puntata bomba quella che apre la nuova stagione de «Lo Stato delle Cose», il programma di Massimo Giletti su RaiTre, che stasera tratterà l'inchiesta «mafia e appalti», in cui sono indagati per favoreggiamento a Cosa Nostra Pignatone, già procuratore aggiunto di Palermo, poi Roma e infine presidente del Tribunale Vaticano, l'ex sostituto procuratore a Palermo Gioacchino Natoli e il generale della Finanza Stefano Screpanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ecco la "bomba" di Giletti: il ruolo di Scarpinato e le accuse a Pignatone