Ecco la bomba di Giletti | il ruolo di Scarpinato e le accuse a Pignatone
Nuove rivelazione su mafia e appalti, che delineerebbero il presunto conflitto di interessi di Roberto Scarpinato a sedere nella Commissione Antimafia per l'affaire Natoli. E un interrogatorio del mafioso Giovanni Brusca, che getterebbe ombre su Giuseppe Pignatone. È una puntata bomba quella che apre la nuova stagione de «Lo Stato delle Cose», il programma di Massimo Giletti su RaiTre, che stasera tratterà l'inchiesta «mafia e appalti», in cui sono indagati per favoreggiamento a Cosa Nostra Pignatone, già procuratore aggiunto di Palermo, poi Roma e infine presidente del Tribunale Vaticano, l'ex sostituto procuratore a Palermo Gioacchino Natoli e il generale della Finanza Stefano Screpanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: bomba - giletti
Giletti allo scoperto: "Non è una coincidenza". Bomba sull'arresto di Savu | VIDEO
“Sa tutto”. Delitto Garlasco, il video bomba di Giletti
Garlasco, l'annuncio bomba di Giletti - facebook.com Vai su Facebook
Bomba su #Garlasco, #Giletti esce allo scoperto: "Non è una coincidenza". Il retroscena dell'arresto di #Savu - X Vai su X
Mafia, ecco la bomba di Giletti: il ruolo di Scarpinato e le accuse a Pignatone; Attualità.
Mafia, ecco la "bomba" di Giletti: il ruolo di Scarpinato e le accuse a Pignatone - Nuove rivelazione su mafia e appalti, che delineerebbero il presunto conflitto di interessi di Roberto Scarpinato a sedere nella Commissione ... Scrive iltempo.it