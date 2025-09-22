Ecco i quattro percorsi di Skillherz per orientare i giovani alle scelte
LABORATORI. Vengono proposti programmi pratici: Life Design, Job Connect, Full Camp e Innovation Lab. Sono pensati per accompagnare i giovani passo dopo passo in un percorso che parte dall’orientamento e arriva fino alla progettazione concreta di soluzioni per le imprese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Ecco i quattro percorsi di Skillherz per orientare i giovani alle scelte; Nasce Skillherz, la Next gen Factory ponte tra lavoro e 100mila ragazzi; Bergamo città.
