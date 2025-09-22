Ecco cosa si predica davvero nelle moschee abusive | Tutta l' Italia sarà musulmana
“L'unica religione è l'Islam. Prima che il mondo finisca, tutta l'Italia sarà musulmana”. Non è una provocazione, né una battuta. È quanto ha dichiarato, con assoluta tranquillità, un musulmano intervistato durante un'inchiesta andata in onda su Fuori dal Coro, la trasmissione di Rete 4 condotta da Mario Giordano domenica 21 settembre. A porre la domanda è la giornalista Serena Pizzi, che chiede all'uomo davanti a uno dei tanti luoghi di culto non ufficiali del Nord-Est: “Saremo tutti musulmani, davvero?”, e l'uomo conferma con sicurezza. "Tutta l'Italia sarà musulmana". Una frase che ha fatto il giro del web e ha riacceso il dibattito sul ruolo delle moschee non ufficiali in Italia – in particolare nel Nord-Est ma non solo, come ben sanno i lettori de Il Tempo – dove si concentra una rete di centri di preghiera abusivi, spesso irregolari sotto il profilo urbanistico e totalmente fuori da ogni controllo pubblico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
