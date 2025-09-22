Ecco chi sono gli italiani che comprano auto usate

Ilgiornale.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato dell’auto usata non è più la “seconda scelta”: per gli italiani rappresenta un acquisto centrale, ragionato e sempre più strategico. Secondo una ricerca di Ipsos per Subito Motori, l’acquisto di una vettura di seconda mano assorbe in media tra il 40% e il 50% della retribuzione annua lorda. Una quota che racconta meglio di qualsiasi altro dato il peso economico e culturale di questa scelta. Il mercato dell'usato. Se fino a pochi anni fa l’usato era spesso percepito come un compromesso, oggi si afferma come un segmento solido e dinamico, in grado di intercettare stili di vita, sensibilità ambientali e nuove forme di mobilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ecco chi sono gli italiani che comprano auto usate

© Ilgiornale.it - Ecco chi sono gli italiani che comprano auto usate

In questa notizia si parla di: sono - italiani

La nuova serie di Cazzullo sui "grandi italiani" ci dice anche che di grandi italiani ce ne sono sempre meno

Garattini “Troppi italiani maniaci degli integratori, ma io vi dico: sono inutili”

Sinner, l’anti-tutto che piace. Silenzioso, riservato e sobrio. Ma gli italiani sono pazzi di lui

Calo delle auto nuove, boom dell’usato: ecco cosa sta succedendo al mercato italiano; Perché gli italiani comprano sempre meno automobili?; Quante auto si comprano in Italia? Ancora tante, usate il doppio che nuove.

sono italiani comprano autoEcco chi sono gli italiani che comprano auto usate - Un impegno che conferma la centralità del mercato di seconda mano, capace di generare volumi record e di resistere anche in un contesto di rallentamento generale dei consumi, trasformandosi in baromet ... Come scrive msn.com

sono italiani comprano autoGli italiani e l’auto elettrica: entusiasmi, paure e falsi miti - Aspetti legati all’acquisto di un’auto elettrica: mercato dell’usato, costi, errori più comuni eincentivi. Si legge su qualenergia.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Italiani Comprano Auto