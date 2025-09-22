Ecco chi sono gli italiani che comprano auto usate
Il mercato dell’auto usata non è più la “seconda scelta”: per gli italiani rappresenta un acquisto centrale, ragionato e sempre più strategico. Secondo una ricerca di Ipsos per Subito Motori, l’acquisto di una vettura di seconda mano assorbe in media tra il 40% e il 50% della retribuzione annua lorda. Una quota che racconta meglio di qualsiasi altro dato il peso economico e culturale di questa scelta. Il mercato dell'usato. Se fino a pochi anni fa l’usato era spesso percepito come un compromesso, oggi si afferma come un segmento solido e dinamico, in grado di intercettare stili di vita, sensibilità ambientali e nuove forme di mobilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Ecco chi sono gli italiani che comprano auto usate - Un impegno che conferma la centralità del mercato di seconda mano, capace di generare volumi record e di resistere anche in un contesto di rallentamento generale dei consumi, trasformandosi in baromet ... Come scrive msn.com
