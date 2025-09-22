Difficilmente anche i più ottimisti tra i tifosi avrebbero potuto immaginare, per la Colligiana, un inizio di stagione migliore di quello vissuto dalla squadra biancorossa. I numeri parlano chiaro: quattro vittorie su quattro partite tra campionato e Coppa Italia, dieci reti segnate e nessuna subìta, e soprattutto un gioco già ben strutturato e fluido, soprattutto considerando la totale rivoluzione vissuta dalla squadra nel corso del mercato estivo. Il successo nell’anticipo di sabato pomeriggio, che la Colligiana ha ufficialmente giocato in casa pur disputando la partita a San Gimignano per i lavori in corso al ’Gino Manni’, ha confermato quanto di buono la squadra allenata da mister Marco Guidi aveva mostrato nella tripla sfida contro il Certaldo, ma ha anche mostrato alcune lacune alle quali sarà indispensabile porre rimedio per evitare brutte sorprese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza Toscana Girone B. Palle perse al limite dell'area ed errori. La Colligiana vince, ma deve migliorare