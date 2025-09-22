Eccellenza Toscana Girone B L’Asta ci mette cuore e orgoglio Battuta la Baldaccio Bruni
BALDACCIO BRUNI 0 ASTA 2 BALDACCIO BRUNI: Manzari (60’ Borghini), Del Siena, Beretti, Magi, Giorni, Gorini, Hajiri (60’ Mariotti), Mambrini (77’ Bruschi), Bartoccini, Quadroni (60’ Sbardella), Giovagnini (70’ Valori). Panchina: Donnini, Monini, Meloni, Piccinelli. All.: Palazzi. ASTA TAVERNE: Cefariello, Piliu (66’ Curcio), Migliorini, Hoxhaj, De Vitis, Manganelli, Neri (73’ Galardi), Mussi, Bandini (77’ Violante), Taflaj (86’ Panicucci), Cavallini (81’ Dragoni). Panchina: Lombardini, Manenti, Amadori, Cocco. All.: Bartoli. Arbitro: Miletto di Alba (Angelici e Aldi). Reti: 53’ Bandini (A); 70’ Taflaj (A). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: eccellenza - toscana
