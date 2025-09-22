Eccellenza Toscana Girone B L’Asta ci mette cuore e orgoglio Battuta la Baldaccio Bruni

Sport.quotidiano.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BALDACCIO BRUNI 0 ASTA 2 BALDACCIO BRUNI: Manzari (60’ Borghini), Del Siena, Beretti, Magi, Giorni, Gorini, Hajiri (60’ Mariotti), Mambrini (77’ Bruschi), Bartoccini, Quadroni (60’ Sbardella), Giovagnini (70’ Valori). Panchina: Donnini, Monini, Meloni, Piccinelli. All.: Palazzi. ASTA TAVERNE: Cefariello, Piliu (66’ Curcio), Migliorini, Hoxhaj, De Vitis, Manganelli, Neri (73’ Galardi), Mussi, Bandini (77’ Violante), Taflaj (86’ Panicucci), Cavallini (81’ Dragoni). Panchina: Lombardini, Manenti, Amadori, Cocco. All.: Bartoli. Arbitro: Miletto di Alba (Angelici e Aldi). Reti: 53’ Bandini (A); 70’ Taflaj (A). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

eccellenza toscana girone b l8217asta ci mette cuore e orgoglio battuta la baldaccio bruni

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana Girone B. L’Asta ci mette cuore e orgoglio. Battuta la Baldaccio Bruni

In questa notizia si parla di: eccellenza - toscana

Eccellenza Toscana. Colligiana, mix tra giovani e veterani. Ultimi tasselli per la prossima stagione

Toscana, i migliori frutti in vetrina. Agrofutura premia l’eccellenza

"Cisanello, ospedale d’eccellenza. In Toscana il sistema funziona"

Eccellenza Girone B: risultati e classifica dopo il turno odierno; Eccellenza Toscana, i risultati dei gironi di domenica 21 settembre; Calcio Dilettanti Toscana. I risultati del fine settimana.

eccellenza toscana girone bEccellenza Toscana Girone B. L’Asta ci mette cuore e orgoglio. Battuta la Baldaccio Bruni - BALDACCIO BRUNI 0ASTA 2 BALDACCIO BRUNI: Manzari (60’ Borghini), Del Siena, Beretti, Magi, Giorni, Gorini, Hajiri (60’ Mariotti), Mambrini (77’ Bruschi), Bartoccini, Quadroni (60’ Sbardella), Giovag ... Riporta msn.com

Eccellenza Toscana Girone B. Palle perse al limite dell’area ed errori. La Colligiana vince, ma deve migliorare - Difficilmente anche i più ottimisti tra i tifosi avrebbero potuto immaginare, per la Colligiana, un inizio di stagione migliore ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Eccellenza Toscana Girone B