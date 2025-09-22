Eccellenza Montespertoli Granucci su rigore Ma il Cecina riporta tutto in parità
CECINA 1 MONTESPERTOLI 1 CECINA: Pagni, Moroni, Fiorini, Hanxhari, Startari (dal 32' st Foti), Lorenzini, Brizzi, Diagne, Fermi (dal 11'st Fofana), Lika (dal 11' st Pallecchi), Di Tanto (dal 24' st Londi). All.: Miano MONTESPERTOLI: Biotti, Corradi, Calonaci (dal 16' Vallesi), Fiaschi, Trapassi, Salvadori, Corsi, Bettoni (dal 25' st Gasparri), Granucci (dal 42' st Biliotti), Maltomini (dal 32'st Lensi), Rosi (dal 38' st Gasparri). All.: Sarti Arbitro: Fatticcioni di Carrara. Reti: 4' pt rig. Granucci, al 43' st Startari Note: ammoniti Granucci, Bettoni. CECINA - Il Cecina nel finale rimette in piedi una partita giocata ad una porta da parte dei livornesi che hanno messo in difficoltà il Montespertoli, bravo a capitalizzare il gol iniziale su rigore di Granucci e subire solo in fondo il pareggio del Cecina.
In questa notizia si parla di: eccellenza - montespertoli
