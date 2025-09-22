Eccellenza | la Brescello Piccardo è sconfitta ma con onore Decide una rete di Vaccari Espulso al 43’ mister Sarnelli per proteste Stavolta alla Vianese basta un solo gol

BRESCELLO PICCARDO 0 VIANESE 1 BRESCELLO PICCARDO: Giaroli, De Luca (17’ st Zaccariello), Iodice, Cocconi, Rizzi (35’ st Marconi), Notari, Buffagni (21’ st Corbelli), Bouhali, Fomov, Mastaj (17’ st Truffelli), Binini (44’ pt Fanti). A disp. Aimi, Contini, Corbelli, Bicaku, Brevini. All. Fontana. VIANESE: Della Corte, Cortesi, Silvestro, Caesar Tesa, Moretti (46’ st Paterlini), Contipelli, Oubakent (47’ st Di Gesú), Vaccari, Iacovoni (43’ st Zafferri), Martinez (37’ st Falanelli), Zanazzi. A disp. Caccialupi, Martini, Pezzani, Mammi, Bertetti. All. Sarnelli. Arbitro: Romini di Ravenna. Rete: 3’ st Vaccari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

