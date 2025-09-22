Eccellenza Il Certaldo fermato in trasferta dalla Lastrigiana Dal dischetto Campagna non sbaglia e supera Gasparri

LASTRIGIANA 1 CERTALDO 0 LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Gonfiantini, Zefi, Falciani, Massaro, Romei, Del Colle, Mandolini, Campagna, Sarti. All. Guasti CERTALDO: Gasparri, Cicali, Innocenti, Aguedo, Modesto, Piochi, Pennini, Sadik (Pinzani), Pareggi, Di Leo, Cianciolo. All. Gangoni. Arbitro: Baldasseroni di Pistoia. Reti: 22’ Campagna. LASTRA A SIGNA – L’avvio felice della Lastrigiana in Coppa Italia trova conferma in campionato e dopo il successo esterno nella prima giornata, ecco il bis sul terreno amico de "La Guardiana" con il Certaldo, che ha avuto un inizio di stagione tutta inversa, in quanto eliminato in Coppa e con due sconfitte in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

