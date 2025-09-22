Eccellenza Il Certaldo fermato in trasferta dalla Lastrigiana Dal dischetto Campagna non sbaglia e supera Gasparri
LASTRIGIANA 1 CERTALDO 0 LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Gonfiantini, Zefi, Falciani, Massaro, Romei, Del Colle, Mandolini, Campagna, Sarti. All. Guasti CERTALDO: Gasparri, Cicali, Innocenti, Aguedo, Modesto, Piochi, Pennini, Sadik (Pinzani), Pareggi, Di Leo, Cianciolo. All. Gangoni. Arbitro: Baldasseroni di Pistoia. Reti: 22’ Campagna. LASTRA A SIGNA – L’avvio felice della Lastrigiana in Coppa Italia trova conferma in campionato e dopo il successo esterno nella prima giornata, ecco il bis sul terreno amico de "La Guardiana" con il Certaldo, che ha avuto un inizio di stagione tutta inversa, in quanto eliminato in Coppa e con due sconfitte in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: eccellenza - certaldo
Eccellenza. C’è attesa per il ’nuovo’ Certaldo. Fucecchio affronta il forte Cenaia
Coppa Italia Eccellenza. Sconfitta amarissima per il Certaldo
Il piacere della buona tavola ti aspetta!? Enoteca le barrique: il piacere del vino, l’eccellenza del cibo. Ci trovi in Via del Leone, 40R - facebook.com Vai su Facebook
Il Certaldo ha un appuntamento con la storia; Eccellenza. Il Certaldo fermato in trasferta dalla Lastrigiana . Dal dischetto Campagna non sbaglia e supera Gasparri.
Eccellenza. Il Certaldo fermato in trasferta dalla Lastrigiana . Dal dischetto Campagna non sbaglia e supera Gasparri - LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Gonfiantini, Zefi, Falciani, Massaro, Romei, Del Colle, Mandolini, Campagna, Sarti. Lo riporta msn.com
Fucecchio a caccia di punti. Montespertoli in trasferta - Scatta oggi alle 15 la seconda giornata di Eccellenza, con le quattro squadre del circondario impegnate due in casa ed altrettante in trasferta. Lo riporta lanazione.it