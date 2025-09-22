Eccellenza Fucecchio punito sul finale da Ba Arriva la prima sconfitta stagionale
FUCECCHIO 0 LARCIANESE 1 FUCECCHIO: Del Bino, Compagnucci, Cioni, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Sgherri (61’ Melani), Geniotal (91’ Pieri), Fiorini (61’ Gjoni), Badalassi (46’ Cristodaro, 84’ Lamberta)), Princiotta. A disp.: Rocchi, Berhoxha, Modena, Usai. All.: Menichetti. LARCIANESE: Della Pina, Porciani (63’ Iannello), Lucaccini, Marianelli, Salerno, Martinelli, Crecchi, Michelotti, Falorni (79’ Niccolai), Rosselli, Ba. A disp.: Xillo, Fiore, Falconi, Bolognini, Del Picchia, Ndiaye, Cardelli. All.: Cerasa. Arbitro: Gjini di Vicenza. Rete: 74’ Ba. FUCECCHIO – Una rete nell’ultimo quarto d’ora costa al Fucecchio la prima sconfitta stagionale in campionato, la seconda consecutiva davanti al proprio pubblico dopo il 2-1 subito dal Cenaia in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: eccellenza - fucecchio
Eccellenza, primi raduni. Oggi riparte il Fucecchio
Eccellenza. C’è attesa per il ’nuovo’ Certaldo. Fucecchio affronta il forte Cenaia
Coppa Italia Eccellenza. Fucecchio, niente da fare!. E’ il Cenaia a passare il turno
MATCH DAY Campionato | Eccellenza FUCECCHIO ? LARCIANESE Stadio "Filippo Corsini" di Fucecchio #uslarcianese - facebook.com Vai su Facebook
Eccellenza. Fucecchio, punito sul finale da Ba. Arriva la prima sconfitta stagionale.
Coppa Italia Eccellenza. Fucecchio, niente da fare!. E’ il Cenaia a passare il turno - FUCECCHIO: Del Bino, Arapi, Guerrucci (85’ Compagnucci), Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Melani (62’ Princiotta), Geniotal, Fiorini (72’ Lamberta), Badalassi (86’ Sgherri), Cristodaro (62’ Gjoni). Si legge su msn.com
Eccellenza, primi raduni. Oggi riparte il Fucecchio - In Eccellenza c’è attesa per conoscere la composizione dei due gironi del campionato al via il prossimo 14 settembre, saranno probabilmente svelati il 14 agosto (ci sarà invece da aspettare qualche ... Come scrive lanazione.it