Eccellenza Fucecchio punito sul finale da Ba Arriva la prima sconfitta stagionale

Sport.quotidiano.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FUCECCHIO 0 LARCIANESE 1 FUCECCHIO: Del Bino, Compagnucci, Cioni, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Sgherri (61’ Melani), Geniotal (91’ Pieri), Fiorini (61’ Gjoni), Badalassi (46’ Cristodaro, 84’ Lamberta)), Princiotta. A disp.: Rocchi, Berhoxha, Modena, Usai. All.: Menichetti. LARCIANESE: Della Pina, Porciani (63’ Iannello), Lucaccini, Marianelli, Salerno, Martinelli, Crecchi, Michelotti, Falorni (79’ Niccolai), Rosselli, Ba. A disp.: Xillo, Fiore, Falconi, Bolognini, Del Picchia, Ndiaye, Cardelli. All.: Cerasa. Arbitro: Gjini di Vicenza. Rete: 74’ Ba. FUCECCHIO – Una rete nell’ultimo quarto d’ora costa al Fucecchio la prima sconfitta stagionale in campionato, la seconda consecutiva davanti al proprio pubblico dopo il 2-1 subito dal Cenaia in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

In questa notizia si parla di: eccellenza - fucecchio

