EA FC 26 Evoluzione Attaccante Micidiale Elenco Giocatori Ed Obiettivi

L’ evoluzione Attaccante Micidiale è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di lunedi 6 Ottobre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Attaccante Micidiale. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Evoluzione Attaccante Micidiale Elenco Giocatori Ed Obiettivi

