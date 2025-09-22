E45 svincolo riaperto da due mesi e cartello non rimosso | Magari serve in altri tratti

Lo svincolo di Borello suul'E45 è stato riaperto da due mesi, ma non è stato ancora rimosso il cartello stradale che indica la chiusura della strada in direzione nord. "Quando un cantiere chiude è buona cosa ripristinare tutto come era prima, anche per la segnaletica, ma ciò è molto raro con Anas. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it