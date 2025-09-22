È una lettera d' amore ai Daft Punk | ecco come il mitico duo elettronico è diventato la nuova star di Fortnite

I Daft Punk hanno annunciato la fine del loro sodalizio artistico il 22 febbraio 2021 con un video tanto enigmatico quanto struggente, dopo ventotto anni passati a creare i grandi successi del futuro. Portabandiera del French Touch, Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo sono diventati nel tempo due icone della cultura pop. E se il silenzio sembrava l’epilogo naturale di un progetto così iconico, i Daft Punk hanno invece dimostrato di essere intramontabili continuando a dialogare con il mondo: riedizioni di album, videoclip rimasterizzati, archivi inediti resi disponibili online. Sempre alla ricerca di incontri artistici inaspettati, saranno presenti dal 27 settembre alle 20:00 nell'universo di Fortnite, uno dei videogiochi più popolari al mondo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

