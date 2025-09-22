E’ un Adusa show lI Modella SF vola in vetta
MEDOLLA SF 4 BAISO 1 MEDOLLA S.F.: Neri, Malavasi (1’st Bagni), Saracino, Hoxha, Sentieri, Vanga, Pastorelli, Abusoglu (40’st Stabellini), Tecku (29’st Bugneac), Franco (29’st Zanoli), Adusa (40’st Camara). A disp. Maccarinelli, Benassi, Marconi, Bernabiti. All. Semeraro. BAISO: Bacciocchi, Bonini, Pavarini (44’st Silvestri), Viviroli, Ruopolo (1’st Morselli), Paglia, Ghirelli (33’st Briselli), Bertolani (20’st Pederzini), Benassi (18’st Charaa), Caputo, Barozzi. A disp. Brevini, Casini, Zanetti, Caselli. All. Baroni. Arbitro: Raule di Bologna Reti: 36’, 48’pt, 32’st e 39’st Adusa, 26’st Barozzi Note: ammoniti Malavasi, Benassi Il Jonathan Djwomo Adusa show non lascia scampo al Baiso, travolto dal super poker del "fuoricategoria" del Medolla San Felice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it