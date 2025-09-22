È tempo di One UI 8 anche per Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6

In Corea del Sud Samsung ha rilasciato l'aggiornamento che porta One UI 8 su Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

