È tempo di One UI 8 anche per Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6
In Corea del Sud Samsung ha rilasciato l'aggiornamento che porta One UI 8 su Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: tempo - samsung
Anche per Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 è tempo di provare One UI 8
Samsung lancia Voice Captioning su One UI 8, l’IA che traduce e riassume in tempo reale
Non è ancora tempo di Android 16 per questi smartphone #Samsung #OnePlus - X Vai su X
Tosatto Expert City. . Stanca di sprecare acqua, tempo ed energia? Con la nuova lavastoviglie Samsung in Classe A il risparmio è reale: meno consumi, più efficienza e stoviglie perfette senza fatica. Lavare i piatti a mano significa spendere fino a 5 volte più - facebook.com Vai su Facebook
HONOR 200 fa la differenza a questo prezzo: scopri l’offerta per la nuova campagna sconti; [Galaxy Unpacked 2025] Galaxy Z Fold7: nasce un nuovo standard per il design pieghevole; Le indicazioni di Google Maps entrano nella Now Bar di Samsung One UI 7.0.
Samsung sta realizzando One UI 8.5 per ispirandosi al Liquid Glass - 5 per Galaxy Z Fold6 mentre distribuisce la versione stabile di One UI 8 sui dispositivi pieghevoli del 2024 ... Come scrive msn.com
Samsung accelera i tempi: avvistato il primo firmware One UI 8.5 per Galaxy S25 Ultra - Samsung sembra essere già al lavoro sulla prossima versione della One UI, pronta al debutto con i prossimi Galaxy S26 ... Scrive tuttoandroid.net